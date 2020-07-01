1,1 миллиона жителей Ставрополья проголосовали по поправкам к Конституции

1 Июль 2020 2020-07-01T14:07:31+03:00

Это 62,99 процента от общего числа избирателей

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Больше миллиона жителей Ставрополья проголосовали по поправкам к Конституции. По состоянию на десять часов свой голос отдали 1,19 миллиона человек. При подсчете участников учитывались прошлые шесть дней голосования, сообщает председатель ставропольского избиркома Евгений Демьянов.

Как на Ставрополье проходит голосование по поправкам к Конституции 00:00 00:00

- Это 62,99 процента от всех зарегистрированных участников голосования, - сообщил Демьянов. - Избирателей у нас 1881622.

Самую большую явку зарегистрировали в Ессентуках (72,96%), Андроповском (72,42%) и Александровском (72,27%) районах. Менее активно голосуют в городе Лермонтов (61,54%), Грачевском (52,9%) и Буденновском (55,98%) районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU