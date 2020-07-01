67 процентов избирателей со Ставрополья проголосовали по поправкам

1 Июль 2020 2020-07-01T14:06:56+03:00

Больше 1,2 миллиона человек сделали свой выбор

Изменить размер текста: A A

1,27 миллиона жителей Ставрополья проголосовали по поправкам к Конституции. Средняя явка в крае составляет 67,34 процента от общего числа избирателей. Об этом сообщали глава ставропольского избиркома Евгений Демьянов.

Как на Ставрополье проходит голосование по поправкам к Конституции 00:00 00:00

Ессентуки продолжают быть самым активным городом: там проголосовали 76,9%. Далее идут Андроповский (76,74%) и Александровский (75,31%) районы. Самая низкая явка в Буденновском (59,79%) и Советском (61,39%) районах и в городе Лермонтов (61,42%).

- В крае, чувствуется, равномерно голосуют. Уже почти больше 60 процентов там, где меньше всего явка. Высокая явка с учетом шести дней, - прокомментировал цифры Демьянов.

Отметим, что за два часа явка увеличилась на 4,35 процента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

1,1 миллиона жителей Ставрополья проголосовали по поправкам к Конституции

Это 62,99 процента от общего числа избирателей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU