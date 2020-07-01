67 процентов избирателей со Ставрополья проголосовали по поправкам
1,27 миллиона жителей Ставрополья проголосовали по поправкам к Конституции. Средняя явка в крае составляет 67,34 процента от общего числа избирателей. Об этом сообщали глава ставропольского избиркома Евгений Демьянов.
Как на Ставрополье проходит голосование по поправкам к Конституции
Ессентуки продолжают быть самым активным городом: там проголосовали 76,9%. Далее идут Андроповский (76,74%) и Александровский (75,31%) районы. Самая низкая явка в Буденновском (59,79%) и Советском (61,39%) районах и в городе Лермонтов (61,42%).
- В крае, чувствуется, равномерно голосуют. Уже почти больше 60 процентов там, где меньше всего явка. Высокая явка с учетом шести дней, - прокомментировал цифры Демьянов.
Отметим, что за два часа явка увеличилась на 4,35 процента.
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ИСТОЧНИК KP.RU