Появилось видео с места, где фура протаранила жилой дом в Чечне

1 Июль 2020 2020-07-01T15:45:52+03:00

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В социальных сетях появился ролик с места аварии в Чечне. Фура на скорости въехала в частный жилой дом, в котором был человек. Есть жертвы, сообщает пресс-служба МЧС по Чеченской Республике.

Происшествие случилось в 11 часов в поселке Ойсхара. Фура столкнулась с машиной и вылетела с дороги. В итоге она попала в частный дом. На месте работают спасатели. Вместе с местными жителями они разбирают завалы.

Фура влетела в жилой дом. Последствия ДТП.Видео: соцсети

Известно, что человек, бывший в доме в тот момент, не пострадал. А вот водитель машины скончался до приезда "Скорой помощи". Управлявший грузовым транспортом мужчина госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU