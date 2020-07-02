На Ставрополье 85 % жителей поддержали поправки в Конституцию
На Ставрополье на утро четверга, 2 июля, обработали 100% бюллетеней голосования по поправкам в Конституцию.
Как на Ставрополье проходит голосование по поправкам к Конституции
По предварительным данным регионального Избиркома, изменения поддержали 84,85% жителей края. Эти люди проголосовали «за». Против поправок высказались 13,8% жителей края. Также в Избиркоме рассказали данные о явке.
Так, в голосовании поучаствовали 81,26% избирателей. При голосовании не было зафиксировано нарушений, которые могли повлиять на результат. Окончательные итоги будут утверждены комиссией.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поблагодарил ставропольцев, участвующих в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Он также также поблагодарил всех, кто занимался организацией и проведением общероссийского голосования в территориях края.
По предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона жителей Ставрополья. Поправки поддержали почти 85% проголосовавших.
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По предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона ставропольцев (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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