На Ставрополье 85 % жителей поддержали поправки в Конституцию

2 Июль 2020 2020-07-02T10:17:23+03:00

По предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона жителей Ставрополья Фото: Олег ЗОЛОТО

В регионе 1,3 миллиона человек проголосовали за внесение изменений в основной закон

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На Ставрополье на утро четверга, 2 июля, обработали 100% бюллетеней голосования по поправкам в Конституцию.

Как на Ставрополье проходит голосование по поправкам к Конституции 00:00 00:00

По предварительным данным регионального Избиркома, изменения поддержали 84,85% жителей края. Эти люди проголосовали «за». Против поправок высказались 13,8% жителей края. Также в Избиркоме рассказали данные о явке.

Так, в голосовании поучаствовали 81,26% избирателей. При голосовании не было зафиксировано нарушений, которые могли повлиять на результат. Окончательные итоги будут утверждены комиссией.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поблагодарил ставропольцев, участвующих в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Он также также поблагодарил всех, кто занимался организацией и проведением общероссийского голосования в территориях края.

По предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона жителей Ставрополья. Поправки поддержали почти 85% проголосовавших.

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По предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона ставропольцев (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU