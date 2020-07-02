2020-07-02T10:17:23+03:00
Общество

На Ставрополье 85 % жителей поддержали поправки в Конституцию

В регионе 1,3 миллиона человек проголосовали за внесение изменений в основной закон
Ася АСРЯН@asya1693
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По предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона жителей СтавропольяПо предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона жителей СтавропольяФото: Олег ЗОЛОТО
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На Ставрополье на утро четверга, 2 июля, обработали 100% бюллетеней голосования по поправкам в Конституцию.

Как на Ставрополье проходит голосование по поправкам к Конституции

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По предварительным данным регионального Избиркома, изменения поддержали 84,85% жителей края. Эти люди проголосовали «за». Против поправок высказались 13,8% жителей края. Также в Избиркоме рассказали данные о явке.

Так, в голосовании поучаствовали 81,26% избирателей. При голосовании не было зафиксировано нарушений, которые могли повлиять на результат. Окончательные итоги будут утверждены комиссией.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поблагодарил ставропольцев, участвующих в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Он также также поблагодарил всех, кто занимался организацией и проведением общероссийского голосования в территориях края.

По предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона жителей Ставрополья. Поправки поддержали почти 85% проголосовавших.

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По предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона ставропольцев (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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