2020-07-02T10:12:02+03:00
Общество

На Ставрополье в День семьи, любви и верности освятят минеральные источники

Церемонию проведут в канун дня православных святых Петра и Февронии
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации курортаФото: пресс-служба администрации курорта
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В Железноводске в День семьи, любви и верности освятят минеральные источники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта. Там же и добавили, что открытые питьевые галереи в этом году будут освящаться впервые в истории.

Традиция освящения источников существовала в царское время, потом была забыта, а сейчас возрождается.

По словам градоначальника, пандемия коронавируса в этом году вмешалась в планы курортов.

Но, несмотря на это нам удалось отремонтировать и вернуть людям минеральную воду в летних бюветах, которые были закрыты несколько десятилетий.

Крестный ход начнётся 8 июля ровно в полдень от храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что красота Кисловодска поразила итальянского певца и актера Федерико Арнальди. Он признался, что парк ставропольского курорта красивее, чем Вилла Боргезе в Риме. А посетил он его на днях. Как известно, в конце июня на территории национального парка прошли съёмки телепрограммы «Поедем, поедим!».

А Арнальди - его ведущий. Он прогулялся по Курортному бульвару, затем отправился на прогулку по терренкурам кисловодского нацпарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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