На Ставрополье в День семьи, любви и верности освятят минеральные источники
В Железноводске в День семьи, любви и верности освятят минеральные источники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта. Там же и добавили, что открытые питьевые галереи в этом году будут освящаться впервые в истории.
Традиция освящения источников существовала в царское время, потом была забыта, а сейчас возрождается.
По словам градоначальника, пандемия коронавируса в этом году вмешалась в планы курортов.
Но, несмотря на это нам удалось отремонтировать и вернуть людям минеральную воду в летних бюветах, которые были закрыты несколько десятилетий.
Крестный ход начнётся 8 июля ровно в полдень от храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что красота Кисловодска поразила итальянского певца и актера Федерико Арнальди. Он признался, что парк ставропольского курорта красивее, чем Вилла Боргезе в Риме. А посетил он его на днях. Как известно, в конце июня на территории национального парка прошли съёмки телепрограммы «Поедем, поедим!».
А Арнальди - его ведущий. Он прогулялся по Курортному бульвару, затем отправился на прогулку по терренкурам кисловодского нацпарка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Красота Кисловодска поразила итальянского певца и актера
Он признался, что парк ставропольского курорта красивее, чем Вилла Боргезе в Риме (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU