На Ставрополье ЕР потребовала объяснений от проголосовавшего против поправок в Конституцию однопартийца

2 Июль 2020 2020-07-02T10:40:10+03:00

Против поправок высказались 13,8% жителей края. Также в Избиркоме рассказали данные о явке Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутат разместил снимок листа для голосования, где он поставил галочку против поправок

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Ставропольское региональное отделение партии "Единая Россия" требует объяснений у депутата думы Георгиевского округа Мхитара Михитарьянца. Дело в том, что он проголосовал против поправок в Конституцию России.

1 июля депутат в своем инстаграме разместил снимок листа для голосования, в котором он поставил галочку против поправок.

Руководитель исполнительного комитета Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Шуваев прокомментировал публикацию депутата:

- В партии существует множество площадок для обсуждений и дискуссий. Несколько месяцев длилось обсуждение поправок к Конституции РФ. У каждого члена партии была возможность высказать свою позицию. И то, что человек не воспользовался предоставленной возможностью, а дождался именного этого момента - пришел на избирательный участок и высказал позицию, противоположную партийной, это говорит о том, что человек никак не может определиться с кем он? С нами или нет? Поэтому, мы предлагаем ему, приняв решение, прийти в Региональное отделение Партии и сказать об этом», - написал Шуваев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье на утро четверга, 2 июля, обработали 100% бюллетеней голосования по поправкам в Конституцию.

По предварительным данным регионального Избиркома, изменения поддержали 84,85% жителей края. Эти люди проголосовали «за».

Против поправок высказались 13,8% жителей края. Также в Избиркоме рассказали данные о явке.

Так, в голосовании поучаствовали 81,26% избирателей. При голосовании не было зафиксировано нарушений, которые могли повлиять на результат. Окончательные итоги будут утверждены комиссией.

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ИСТОЧНИК KP.RU