В Ставрополе онлайн-мероприятия охватили миллион зрителей

2 Июль 2020 2020-07-02T12:12:03+03:00

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В Ставрополе за время самоизоляции около одного миллиона человек побывали на онлайн-мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Вынужденные меры дали сильный толчок развитию различных онлайн-активностей.

Напомним, что в городе проводились: #КонцертСДоставкойНаДом, фронтовые бригады в День Победы, «ПушкинВТренде» ко Дню рождения великого поэта, первый показ фильма на площади Ленина «Кинопарковка26» и многое другое.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье на утро четверга, 2 июля, обработали 100% бюллетеней голосования по поправкам в Конституцию.

По предварительным данным регионального Избиркома, изменения поддержали 84,85% жителей края. Эти люди проголосовали «за». Против поправок высказались 13,8% жителей края. Также в Избиркоме рассказали данные о явке.

Так, в голосовании поучаствовали 81,26% избирателей. При голосовании не было зафиксировано нарушений, которые могли повлиять на результат. Окончательные итоги будут утверждены комиссией.

ИСТОЧНИК KP.RU