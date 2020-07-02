2020-07-02T12:06:25+03:00
Происшествия

На Ставрополье сотрудница сотового оператора ответит за «слив» телефонных переговоров

Женщина по просьбе знакомого мужчины достала информацию о телефонных переговорах одного из абонентов
Ася АСРЯН@asya1693
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На Ставрополье специалист офиса одной из компаний оператора сотовой связи подозревается в нарушении тайны телефонных переговоров и иных сообщений. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по региону.

Так, у злоумышленницы по работе был доступ к биллинговой системе сотового оператора. Она по просьбе знакомого мужчины достала информацию о телефонных переговорах одного из абонентов. Когда правда вышла наружу, против подозреваемой возбудили уголовное дело.

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что на Ставрополье закончили расследовать дело о похищении человека. На скамье подсудимых окажется 29-летний горе-жених.

Инцидент произошел 11 марта. Приехав в аул Сабан-Антуста, парень встретил на улице девушку. Оттуда он ее и выкрал с целью женитьбы. Через пару часов родственники и полицейские освободили девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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