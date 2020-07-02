2020-07-02T12:27:48+03:00
Общество

Ставрополье лидирует в проекте цифровизации «Умный город»

Проект стартовал в Железноводске в январе 2020 года
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: Минстрой РФФото: Минстрой РФ
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Ставрополье лидирует в реализации проекта цифровизации «Умный город». Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как Ставрополье голосует по поправкам к Конституции в условиях коронавируса

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Так, в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в 2019 году высокоскоростным интернетом в крае был обеспечен 261 социально значимый объект.

В рейтинге «Национальный индекс развития цифровой экономики РФ» Минкомсвязи России Ставропольский край занимает первое место в СКФО.

В пилотном режиме проект «Умный город» запущен в Железноводске.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем крае ополье 3 месяца назад был введен режим повышенной готовности. Затем объявлен режим всеобщей самоизоляции. Вынужденные меры дали сильный толчок развитию различных онлайн-активностей.

Всем нужно было создавать мощный и оригинальный контент, чтобы оставаться в информационном поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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