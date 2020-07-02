На Ставрополье лидером по явке на голосовании стал Александровский район

2 Июль 2020 2020-07-02T12:03:41+03:00

Губернатор Ставрополья поблагодарил ставропольцев, участвующих в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

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Стало известно, какой район стал лидером на Ставрополье по количеству избирателей, которые поучаствовали в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Как Ставрополье голосует по поправкам к Конституции в условиях коронавируса 00:00 00:00

Им стал Александровский район. Там больше 86% сделали свой выбор. Об этом сообщил председатель регионального Избиркома Евгений Демьянов.

На втором месте оказался Благодарненский округ - 85,67%. На третьем месте расположился Новоалександровский округ — 84,75%.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поблагодарил ставропольцев, участвующих в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Он также также поблагодарил всех, кто занимался организацией и проведением общероссийского голосования в территориях края.

По предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона жителей Ставрополья. Поправки поддержали почти 85% проголосовавших.

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Губернатор Ставрополья поблагодарил ставропольцев, участвующих в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

По предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона ставропольцев (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU