На Ставрополье лидером по явке на голосовании стал Александровский район
Стало известно, какой район стал лидером на Ставрополье по количеству избирателей, которые поучаствовали в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
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Им стал Александровский район. Там больше 86% сделали свой выбор. Об этом сообщил председатель регионального Избиркома Евгений Демьянов.
На втором месте оказался Благодарненский округ - 85,67%. На третьем месте расположился Новоалександровский округ — 84,75%.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поблагодарил ставропольцев, участвующих в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Он также также поблагодарил всех, кто занимался организацией и проведением общероссийского голосования в территориях края.
По предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона жителей Ставрополья. Поправки поддержали почти 85% проголосовавших.
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ИСТОЧНИК KP.RU