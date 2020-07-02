На Ставрополье собаки-детекторы установили личности 250 преступников

2 Июль 2020 2020-07-02T14:18:58+03:00

За 8 лет собаки-детекторы поучаствовали в производстве более 2,5 тысяч экспертиз

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На Ставрополье в Международный день собак эксперты-криминалисты рассказали о тонкостях работы четвероногих коллег.

О собаках, работающих вместе с полицейскими-кинологами, известно давно. А вот роль собак-детекторов не всегда выходит на первый план в информационных сообщениях.

Фото: пресс-служба МВД России по Ставрополью

Между тем возможности «братьев-меньших» используются для проведения судебных экспертиз запаховых следов человека.

Такие исследования с 2012 года проводят сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Ставрополью.

Там же и сообщили, что за восемь лет собаки-детекторы поучаствовали в производстве более 2,5 тысяч экспертиз. А также установили личности более 250 человек, причастных к совершению правонарушений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 138 горожан старше 50 лет прошли бесплатное профессиональное обучение. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Профподготовку организовали по 18 направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU