На Ставрополье собаки-детекторы установили личности 250 преступников
На Ставрополье в Международный день собак эксперты-криминалисты рассказали о тонкостях работы четвероногих коллег.
О собаках, работающих вместе с полицейскими-кинологами, известно давно. А вот роль собак-детекторов не всегда выходит на первый план в информационных сообщениях.
Фото: пресс-служба МВД России по Ставрополью
Между тем возможности «братьев-меньших» используются для проведения судебных экспертиз запаховых следов человека.
Такие исследования с 2012 года проводят сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Ставрополью.
Там же и сообщили, что за восемь лет собаки-детекторы поучаствовали в производстве более 2,5 тысяч экспертиз. А также установили личности более 250 человек, причастных к совершению правонарушений.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 138 горожан старше 50 лет прошли бесплатное профессиональное обучение. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Профподготовку организовали по 18 направлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU