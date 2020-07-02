В Ставрополе более 130 людей старше 50 лет прошли профобучение

2 Июль 2020 2020-07-02T12:59:22+03:00

Сейчас в банке вакансий краевого центра зарегистрировано 6800 рабочих мест

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе 138 горожан старше 50 лет прошли бесплатное профессиональное обучение. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Профподготовку организовали по 18 направлениям.

Выбор сделан: как на Ставрополье проголосовали по поправкам к Конституции 00:00 00:00

Во втором полугодии 2020 года на обучение планируется направить ещё 148 ставропольцев по 22 программам.

В краевом центре также продолжается обучение и переподготовка женщин, находящихся в декретном отпуске.

А также мам, имеющих детей дошкольного возраста, но официально нигде не работающих. Так, до конца года планируется обучить ещё 60 человек. Сейчас в банке вакансий краевого центра зарегистрировано 6800 рабочих мест.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе продолжают раздавать продуктовые наборы. Помощь оказывают в рамках акции «Доброе сердце».

Среди людей, которым выдают продуктовые наборы - пожилые горожане, получающие минимальную пенсию, инвалиды первой группы, многодетные семьи, малоимущие граждане, матери-одиночки и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Помимо этого, продукты раздали и тем, кто потерял работу или столкнулся с жизненными трудностями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Ставрополья поблагодарил ставропольцев, участвующих в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

По предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона ставропольцев (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU