На Ставрополье отремонтировали дорогу за 16 миллионов рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T18:08:38+03:00

Дорога была в плохом состоянии. Из-за ям и колдобин по ней было опасно передвигаться

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В нашем регионе продолжается ремонт дорожных объектов по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, в Невинномысске почти закончили реконструкцию участка объездной дороги вокруг 100-го микрорайона. Всего по национальному проекту в Невинномысске отремонтируют четыре улицы.

Сообщается, что на проведение всех работ потратили 16 миллионов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье доходная часть бюджета увеличилась на 1,68 миллиарда рублей. Они поступили в виде дотации из федерального бюджета.

Владимир Владимиров добавил, что деньги направят на софинансирование программ развития. А также на борьбу с коронавирусом и на решение вопросов, которые поднимали ставропольцы на прямой линии.

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ИСТОЧНИК KP.RU