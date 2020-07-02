На Ставрополье отремонтировали дорогу за 16 миллионов рублей
В нашем регионе продолжается ремонт дорожных объектов по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Так, в Невинномысске почти закончили реконструкцию участка объездной дороги вокруг 100-го микрорайона. Всего по национальному проекту в Невинномысске отремонтируют четыре улицы.
Сообщается, что на проведение всех работ потратили 16 миллионов рублей.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье доходная часть бюджета увеличилась на 1,68 миллиарда рублей. Они поступили в виде дотации из федерального бюджета.
Владимир Владимиров добавил, что деньги направят на софинансирование программ развития. А также на борьбу с коронавирусом и на решение вопросов, которые поднимали ставропольцы на прямой линии.
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ИСТОЧНИК KP.RU