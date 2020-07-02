2020-07-02T15:07:45+03:00
Общество

На Ставрополье выздоровели от коронавируса 58% заболевших

В тяжелом состоянии находятся 53 человека, в том числе 16 поддерживаются аппаратами ИВЛ
Ася АСРЯН@asya1693
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В состоянии средней степени тяжести – 285. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительноВ состоянии средней степени тяжести – 285. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье выздоровели от коронавируса 58% заболевших. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона. Так, накануне выписали еще 32 ставропольца. А всего вылечили 3081 пациента. Это 58% от общего числа заболевших.

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По данным краевого ведомства, под меднаблюдением в больницах и на дому находятся 4 726 человек. Лечение в стационаре получают 510 человек. А в тяжелом состоянии находятся 53 человека, в том числе 16 поддерживаются аппаратами ИВЛ.

В состоянии средней степени тяжести – 285. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Лаборатории за минувшие сутки провели 3 822 исследования методом ПЦР, за весь период – 193 885.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе продолжают раздавать продуктовые наборы. Помощь оказывают в рамках акции «Доброе сердце».

Среди людей, которым выдают продуктовые наборы - пожилые горожане, получающие минимальную пенсию, инвалиды первой группы, многодетные семьи, малоимущие граждане, матери-одиночки и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Кроме этого, продукты раздали и тем, кто потерял работу или столкнулся с жизненными трудностями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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