2 Июль 2020 2020-07-02T15:07:45+03:00

В тяжелом состоянии находятся 53 человека, в том числе 16 поддерживаются аппаратами ИВЛ

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На Ставрополье выздоровели от коронавируса 58% заболевших. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона. Так, накануне выписали еще 32 ставропольца. А всего вылечили 3081 пациента. Это 58% от общего числа заболевших.

Стабильно высоко: на Ставрополье сохраняется уровень заболеваемость коронавирусом 00:00 00:00

По данным краевого ведомства, под меднаблюдением в больницах и на дому находятся 4 726 человек. Лечение в стационаре получают 510 человек. А в тяжелом состоянии находятся 53 человека, в том числе 16 поддерживаются аппаратами ИВЛ.

В состоянии средней степени тяжести – 285. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Лаборатории за минувшие сутки провели 3 822 исследования методом ПЦР, за весь период – 193 885.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе продолжают раздавать продуктовые наборы. Помощь оказывают в рамках акции «Доброе сердце».

Среди людей, которым выдают продуктовые наборы - пожилые горожане, получающие минимальную пенсию, инвалиды первой группы, многодетные семьи, малоимущие граждане, матери-одиночки и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Кроме этого, продукты раздали и тем, кто потерял работу или столкнулся с жизненными трудностями.

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ИСТОЧНИК KP.RU