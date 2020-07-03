На Ставрополье дезинфицируют помещения для сдачи ЕГЭ

3 Июль 2020 2020-07-03T11:03:00+03:00

Изменить размер текста: A A

3 июля выпускники сдают ЕГЭ по географии, литературе и информатике. В школах районнов нашего региона тщательно дезинфицируют помещения для их сдачи.

В помещениях некоторых школ недавно проходило голосование по поправкам в конституцию. Сейчас же там

Особое внимание уделили местам общего пользования – столы, стулья, дверные ручки, выключатели.

Напомним, в этом году ЕГЭ будет проходить в особых условиях, учитывая риски распространения новой коронавирусной инфекции. И главная задача организаторов ЕГЭ — обеспечить полную противоэпидемическую безопасность во время проведения экзаменов.

Так, в день проведения аттестации каждый выпускник пройдет термометрию бесконтактным термометром. В случае необходимости будет вызвана бригада скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU