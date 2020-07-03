На Ставрополье выпускники сдают ЕГЭ по географии, литературе и информатике

3 Июль 2020 2020-07-03T09:59:25+03:00

Те, кто по уважительным причинам не смогут сдать экзамен в июле, имеют возможность принять участие в ЕГЭ 3, 5, 7 и 8 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Те, кто по уважительным причинам не смогут сдать экзамен в июле, имеют возможность принять участие в ЕГЭ 3, 5, 7 и 8 августа

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Ставропольские выпускники 3 июня начали сдавать ЕГЭ. Сегодня им предстоит "написать" географию, литературу и информатику.

В этом году госэкзамен по русскому языку будут сдавать два дня: 6 и 7 июля. Далее ставропольские выпускники сдают математику. Этот экзамен пройдет 10 июля.

А на следующий день, 13 июля их ждут испытания по истории и физике.

16 июля — обществознание и химия; 20 июля — биология и письменная часть по иностранным языкам; 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.

24 и 25 июля станут резервными днями для не сдавших ЕГЭ в основные дни по уважительным причинам.

Те, кто по уважительным причинам не смогут сдать экзамен в июле, имеют возможность принять участие в ЕГЭ 3, 5, 7 и 8 августа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье дезинфицируют помещения для сдачиэкзаменов.

Так, в Красногвардейском районе в некоторых школах, где недавно прошло голосование по поправкам в конституцию, теперь проводится ЕГЭ.

Для безопасности помещения дополнительно обработают. По словам главы муниципалитета Константина Ишкова, школа готова к проведению экзаменов и оснащена всеми необходимыми дезинфицирующими и гигиеническими средствами.

Особое внимание уделили местам общего пользования – столы, стулья, дверные ручки, выключатели.

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Особое внимание уделили местам общего пользования – столы, стулья, дверные ручки, выключатели (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU