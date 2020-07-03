В Пятигорске новый мэр сокращает чиновников администрации

3 Июль 2020 2020-07-03T10:11:04+03:00

По его словам, сокращены должности одного заместителя и начальников трех управлений

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В администрации Пятигорска сократили численность ключевых сотрудников. Об управленческой реформе сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

По его словам, сокращены должности одного заместителя и начальников трех управлений.

—Высвобождение штатных единиц позволит не только сократить расходы на их зарплату, но и повысить эффективность работы каждого из заместителей, которые теперь будут одновременно и начальниками профильных управлений, — считает Ворошилов.

Замглавы администрации Пятигорска станут начальниками управлений образования; городского хозяйства, транспорта и связи; общественной безопасности.

Градоначальник заверил, что реформа администрации продолжится.

Напомним, новый мэр Пятигорска - Дмитрий Ворошилов. Его кандидатуру в ходе тайного голосования поддержали 26 депутатов гордумы из 30. Что же известно о человеке, который в ближайшие пять лет будет руководить городом-курортом?

Дмитрию Ворошилову 47 лет. Он родился в Минеральных Водах. У него четыре диплома по специальностям - «Менеджмент», «Финансы и кредит», «Юриспруденция», «Антикризисное управление», а также одна ученая степень - кандидат социологических наук.

Трудовую деятельность он начал в 1990 году как ученик контролера-ревизора на железной дороге, до 1993 года занимал различные должности на заводе по ремонту бытовой техники в Минводах, до 1999 года руководил АОЗТ «ДИАР», до 2002 - местным учебно-курсовым комбинатом.

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ИСТОЧНИК KP.RU