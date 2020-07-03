В Ставрополе УК заставили отремонтировать подъезды и убрать мусор

3 Июль 2020 2020-07-03T11:00:51+03:00

Чтобы привести подъезд в идеальное состояние, управляющая компания внесла собственникам предложение о проведении косметического ремонта Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Собственник жаловался на неудовлетворительное состояние общего имущества в доме

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Все началось с того, что в адрес управления поступило обращение от одного из жильцов многоквартирного дома №35 по улице Р. Люксембург Ставрополя. Собственник жаловался на неудовлетворительное состояние общего имущества в доме.

Специалисты позже выявили частичное разрушение отделочного слоя стен лестничных клеток, холла входной группы, неисправное состояние пола, перил лестницы.

Этажные площадки вблизи мусоропровода были захламлены бытовыми вещами, мусором.

В углах на потолке обнаружилось скопление паутины. Об этом сообщает пресс-служба управления госжилищной инспекции региона.

В итоге в подъездах заменили разбитую плитку, закрасили повреждённые участки стен, сделали генуборку.

Чтобы привести подъезд в идеальное состояние, управляющая компания внесла собственникам предложение о проведении косметического ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU