В Ставрополе УК заставили отремонтировать подъезды и убрать мусор
Все началось с того, что в адрес управления поступило обращение от одного из жильцов многоквартирного дома №35 по улице Р. Люксембург Ставрополя. Собственник жаловался на неудовлетворительное состояние общего имущества в доме.
Специалисты позже выявили частичное разрушение отделочного слоя стен лестничных клеток, холла входной группы, неисправное состояние пола, перил лестницы.
Этажные площадки вблизи мусоропровода были захламлены бытовыми вещами, мусором.
В углах на потолке обнаружилось скопление паутины. Об этом сообщает пресс-служба управления госжилищной инспекции региона.
В итоге в подъездах заменили разбитую плитку, закрасили повреждённые участки стен, сделали генуборку.
Чтобы привести подъезд в идеальное состояние, управляющая компания внесла собственникам предложение о проведении косметического ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU