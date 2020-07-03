2020-07-03T11:06:15+03:00
Общество

На Ставрополье заметили необычных вредителей на полях

По словам специалистов, если не обрабатывать культуру от этих насекомых, то аграриям грозят серьезные потери урожая
Ася АСРЯН@asya1693
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Отсутствие обработки от такого вида насекомых может привести к серьёзным потерям урожаяОтсутствие обработки от такого вида насекомых может привести к серьёзным потерям урожаяФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В посевах подсолнечника в Александровском районе обнаружили специфических насекомых.

Так, в мае на всходах поселились гусеницы листовертки. Эти насекомые повредили точку роста культуры.

Наибольшее распространение наблюдается на посевах по технологии No-till. Она предполагает обработку почвы, при которой грунт не обрабатывается механическим способом, а укрывается измельчёнными остатками растительных культур.

По словам специалистов, если не обрабатывать культуру от этих насекомых, то аграриям грозят серьезные потери урожая.

Специфических насекомых обнаружили в посевах подсолнечника на территории Александровского района. В мае на всходах поселились гусеницы листовертки. Эти насекомые повредили точку роста культуры.

Отсутствие обработки от такого вида насекомых может привести к серьёзным потерям урожая.

Кстати, в июне специалисты обнаружили на листьях подсолнечника трипсов. Причем, до 25 экземпляров на лист. А также единичных особей клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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