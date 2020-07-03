На Ставрополье заметили необычных вредителей на полях
В посевах подсолнечника в Александровском районе обнаружили специфических насекомых.
Так, в мае на всходах поселились гусеницы листовертки. Эти насекомые повредили точку роста культуры.
Наибольшее распространение наблюдается на посевах по технологии No-till. Она предполагает обработку почвы, при которой грунт не обрабатывается механическим способом, а укрывается измельчёнными остатками растительных культур.
По словам специалистов, если не обрабатывать культуру от этих насекомых, то аграриям грозят серьезные потери урожая.
Специфических насекомых обнаружили в посевах подсолнечника на территории Александровского района. В мае на всходах поселились гусеницы листовертки. Эти насекомые повредили точку роста культуры.
Отсутствие обработки от такого вида насекомых может привести к серьёзным потерям урожая.
Кстати, в июне специалисты обнаружили на листьях подсолнечника трипсов. Причем, до 25 экземпляров на лист. А также единичных особей клещей.
ИСТОЧНИК KP.RU