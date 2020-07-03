2020-07-03T11:17:25+03:00
Общество

На Ставрополье инвалиды могут получить субсидию для покупки жилья

Для этих целей наш регион получил из федеральной казны 9 млн рублей
Ася АСРЯН@asya1693
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По данным ведомства, претендовать на жилищную субсидию могут только те инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, кто встал на учет до 2005 годаПо данным ведомства, претендовать на жилищную субсидию могут только те инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, кто встал на учет до 2005 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае 16 местных жителей с ограниченными возможностями здоровья смогут получить субсидию на покупку жилья.

Так, наш регион получил из федказны 9 миллионов рублей для того, чтобы приобрести дома инвалидам и семьям, где воспитываются дети – инвалиды. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставрополья.

По данным ведомства, претендовать на жилищную субсидию могут только те инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, кто встал на учет до 2005 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что семьи с детьми до 16 лет вновь получат по 10 тысяч рублей на ребенка. Если в мае заявление на выплату уже подавалось, в июле деньги придут автоматически.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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