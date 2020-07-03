2020-07-03T12:15:55+03:00
Общество

На Ставрополье продолжается регистрация участников форума «Машук»

Форум готов принять более 3000 молодых людей со всей страны для участия в трех тематических сменах
Ася АСРЯН@asya1693
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Форум готов принять более 3000 молодых людей со всей страны для участия в трех тематических сменахФорум готов принять более 3000 молодых людей со всей страны для участия в трех тематических сменах
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XI Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» пройдет с 10 по 26 августа в режиме онлайн. Любой желающий от 18 до 30 лет может подать заявку в АИС «Молодежь России». Регистрация для участия в форуме доступна до 20 июля.

Форум готов принять более 3000 молодых людей со всей страны для участия в трех тематических сменах.

I смена - «Глобальные вызовы» (11 - 16 августа). Направления работы: экология, добровольчество, цифровизация и IT, наука и технологии, предпринимательство.

II смена - «Национальный код» (15 - 20 августа). Направления работы: медиа и блогеры, сохранение исторической роли России и Северного Кавказа в Великой Отечественной войне, международные и межкультурные коммуникации, ЗОЖ и спорт, культура и творчество.

III смена - «Мастерская сообществ» (19 - 24 августа).

Направления работы: сервис и туризм, политика и государственное управление, развитие сообществ, специалисты сферы государственной молодежной политики.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что XI Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук» в этом году переходит в онлайн-режим. Его площадки откроются с 10 по 26 августа. Форум планирует собрать более трёх тысяч участников. Публичные защиты проектов также пройдут в сети.

Желающие поучаствовать в молодежном форуме должны до 20 июля оставить свою заявку в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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