На Ставрополье разработали новый туристический маршрут
В Железноводске разработали экскурсию «Вниз по Каскадной лестнице». Скоро она войдет в сеть туристических маршрутов Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.
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По словам градоначальника, опытные краеведы будут знакомить гостей города с историей Каскадной лестницы.
А она, между прочим, считается самой протяженной на Юге России. Там же находятся и единственный в России бювет-книга, а Ferrum-площадь благодаря специальному вектору видно даже из космоса.
Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что в курортной части Кисловодска, на улице Чкалова расположено здание 1912 года. Этот старинный дом отличается от десятки других винтажных строений богатой лепниной с таинственной символикой.
Недавно этот исторический особняк признали аварийным и даже хотели снести его. Однако, к счастью, на защиту здания встали неравнодушные жители курорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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