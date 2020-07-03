На Ставрополье разработали новый туристический маршрут

3 Июль 2020 2020-07-03T13:02:14+03:00

Там же находятся и единственный в России бювет-книга, а Ferrum-площадь благодаря специальному вектору видно даже из космоса

Изменить размер текста: A A

В Железноводске разработали экскурсию «Вниз по Каскадной лестнице». Скоро она войдет в сеть туристических маршрутов Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Плюс 40 в начале июля: На Ставрополье надвигается сильная жара 00:00 00:00

По словам градоначальника, опытные краеведы будут знакомить гостей города с историей Каскадной лестницы.

А она, между прочим, считается самой протяженной на Юге России. Там же находятся и единственный в России бювет-книга, а Ferrum-площадь благодаря специальному вектору видно даже из космоса.

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что в курортной части Кисловодска, на улице Чкалова расположено здание 1912 года. Этот старинный дом отличается от десятки других винтажных строений богатой лепниной с таинственной символикой.

Недавно этот исторический особняк признали аварийным и даже хотели снести его. Однако, к счастью, на защиту здания встали неравнодушные жители курорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье аварийный «Масонский дом» пытаются признать памятником архитектуры

Сакральные символы на фасаде винтажного особняка хранят тайны (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU