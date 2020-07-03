2020-07-03T13:02:14+03:00
Общество

На Ставрополье разработали новый туристический маршрут

Там же находятся и единственный в России бювет-книга, а Ferrum-площадь благодаря специальному вектору видно даже из космоса
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба губернатора СтавропольяФото: пресс-служба губернатора Ставрополья
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В Железноводске разработали экскурсию «Вниз по Каскадной лестнице». Скоро она войдет в сеть туристических маршрутов Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

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По словам градоначальника, опытные краеведы будут знакомить гостей города с историей Каскадной лестницы.

А она, между прочим, считается самой протяженной на Юге России. Там же находятся и единственный в России бювет-книга, а Ferrum-площадь благодаря специальному вектору видно даже из космоса.

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что в курортной части Кисловодска, на улице Чкалова расположено здание 1912 года. Этот старинный дом отличается от десятки других винтажных строений богатой лепниной с таинственной символикой.

Недавно этот исторический особняк признали аварийным и даже хотели снести его. Однако, к счастью, на защиту здания встали неравнодушные жители курорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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