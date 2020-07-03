В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

3 Июль 2020 2020-07-03T14:15:07+03:00

В Северокавказских республиках России за 2019 год зафиксировали 163, 164 и 176,5 новых пациентов на 100 тыс. человек

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Минздрав России составил рейтинг регионов по числу случаев заболевания раком. Низкие показатели по количеству новых случаев рака отмечаются в Дагестане, Чечне и Ингушетии.

Ставропольские школьники начали сдавать ЕГЭ-2020 00:00 00:00

В Северокавказских республиках России за 2019 год зафиксировали 163, 164 и 176,5 новых пациентов на 100 тыс. человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, в Ставрополе рассказали, кто получит субсидии на дезинфекцию от коронавируса. Воспользоваться этой мерой поддержки ставропольцы смогут уже с 15 июля.

Напомним, что право на субсидии получили организации, деятельность которых предполагает тесный и длительный контакт персонала и посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU