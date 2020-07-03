На Ставрополье в День семьи высадят ромашковое поле

3 Июль 2020 2020-07-03T14:38:23+03:00

Участники летнего мероприятия смогут забрать с собой эти цветы или оставить на «поле» с добрыми пожеланиями Фото: Архив КП

В этот день в городе также освятят минеральные источники

Изменить размер текста: A A

В Железноводске молодые жители в День семьи, любви и верности высадят ромашковое поле. Так, 8 июля на Курортной площади перед Пушкинской галереей пройдет музыкальная акция. Для гостей и жителей ставропольского курорта организуют мастер-классы по изготовлению главного символа праздника любви и верности — ромашки.

Плюс 40 в начале июля: На Ставрополье надвигается сильная жара 00:00 00:00

Участники летнего мероприятия смогут забрать с собой эти цветы или оставить на «поле» с добрыми пожеланиями.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске в День семьи, любви и верности освятят минеральные источники.

Открытые питьевые галереи в этом году будут освящаться впервые в истории. Традиция освящения источников существовала в царское время, потом была забыта, а сейчас возрождается.

По словам градоначальника, пандемия коронавируса в этом году вмешалась в планы курортов.

Но, несмотря на это нам удалось отремонтировать и вернуть людям минеральную воду в летних бюветах, которые были закрыты несколько десятилетий.

Крестный ход начнётся 8 июля ровно в полдень от храма Покрова Пресвятой Богородицы.

ИСТОЧНИК KP.RU