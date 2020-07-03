На Ставрополье в День семьи высадят ромашковое поле
В Железноводске молодые жители в День семьи, любви и верности высадят ромашковое поле. Так, 8 июля на Курортной площади перед Пушкинской галереей пройдет музыкальная акция. Для гостей и жителей ставропольского курорта организуют мастер-классы по изготовлению главного символа праздника любви и верности — ромашки.
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Участники летнего мероприятия смогут забрать с собой эти цветы или оставить на «поле» с добрыми пожеланиями.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске в День семьи, любви и верности освятят минеральные источники.
Открытые питьевые галереи в этом году будут освящаться впервые в истории. Традиция освящения источников существовала в царское время, потом была забыта, а сейчас возрождается.
По словам градоначальника, пандемия коронавируса в этом году вмешалась в планы курортов.
Но, несмотря на это нам удалось отремонтировать и вернуть людям минеральную воду в летних бюветах, которые были закрыты несколько десятилетий.
Крестный ход начнётся 8 июля ровно в полдень от храма Покрова Пресвятой Богородицы.
ИСТОЧНИК KP.RU