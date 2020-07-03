2020-07-03T14:38:23+03:00
Общество

На Ставрополье в День семьи высадят ромашковое поле

В этот день в городе также освятят минеральные источники
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Участники летнего мероприятия смогут забрать с собой эти цветы или оставить на «поле» с добрыми пожеланиямиУчастники летнего мероприятия смогут забрать с собой эти цветы или оставить на «поле» с добрыми пожеланиямиФото: Архив КП
Изменить размер текста:

В Железноводске молодые жители в День семьи, любви и верности высадят ромашковое поле. Так, 8 июля на Курортной площади перед Пушкинской галереей пройдет музыкальная акция. Для гостей и жителей ставропольского курорта организуют мастер-классы по изготовлению главного символа праздника любви и верности — ромашки.

Плюс 40 в начале июля: На Ставрополье надвигается сильная жара

00:00
00:00

Участники летнего мероприятия смогут забрать с собой эти цветы или оставить на «поле» с добрыми пожеланиями.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске в День семьи, любви и верности освятят минеральные источники.

Открытые питьевые галереи в этом году будут освящаться впервые в истории. Традиция освящения источников существовала в царское время, потом была забыта, а сейчас возрождается.

По словам градоначальника, пандемия коронавируса в этом году вмешалась в планы курортов.

Но, несмотря на это нам удалось отремонтировать и вернуть людям минеральную воду в летних бюветах, которые были закрыты несколько десятилетий.

Крестный ход начнётся 8 июля ровно в полдень от храма Покрова Пресвятой Богородицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье 79 санаториев возобновили работу
На Ставрополье назначили замначальника краевого следкома
На Ставрополье появится крупное фруктохранилище
На Ставрополье в День семьи высадят ромашковое поле
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
«Чудо-тополь»: самое большое на Ставрополье дерево исполняет мечты
На Ставрополье разработали новый туристический маршрут
На Ставрополье продолжается регистрация участников форума «Машук»
«Сочи Парк» открывает новые развлечения
На Ставрополье неизвестный расстрелял фермера
На Ставрополье инвалиды могут получить субсидию для покупки жилья
На Ставрополье заметили необычных вредителей на полях
В Ставрополе УК заставили отремонтировать подъезды и убрать мусор
На Ставрополье бывший контрактник ответит за пьяную езду
В Пятигорске новый мэр сокращает чиновников администрации
На Ставрополье выпускники сдают ЕГЭ по географии, литературе и информатике
В Ставрополе рассказали, кто получит субсидии на дезинфекцию от коронавируса
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 73 человека
Дагестанский боевик сколотил банду прямо в колонии УФСИН