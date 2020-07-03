На Ставрополье появится крупное фруктохранилище

3 Июль 2020 2020-07-03T15:07:28+03:00

На территории опережающего развития зарегистрировано 13 резидентов, которые подписали соглашения на три миллиарда рублей, а это предполагает создание почти 800 новых рабочих мест Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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В Невинномысске планируют создать крупное фруктохранилище общей емкостью около 30 тысяч тонн. Стоимость проекта —более 4 миллиардов рублей. Его реализуют с использованием технологии искусственного интеллекта обработки данных.

Это позволит сохранить свежесть продуктов.

На территории опережающего развития зарегистрировано 13 резидентов, которые подписали соглашения на три миллиарда рублей, а это предполагает создание почти 800 новых рабочих мест.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что самое большое на Ставрополье дерево исполняет мечты. Так, в лесу у Сафоновой дачи, принадлежавшей в былые времена царскому генералу и композитору Илье Сафонову, есть удивительное дерево. Говорят, мол, этот чудо-тополь будто бы обладает огромной жизненной силой и помогает преодолеть мрачные мысли, исполняет мечты.

Как гласят научные источники, тополь серебристый, а в просторечии белолистка, вырастает до 30 метров, возраст достигает 400 лет, у слишком старых деревьев цвет коры становится практически черным.

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Люди, побывавшие у тополя в Сафоновом лесу, утверждают, что после визита к исполину у них исполняются мечты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU