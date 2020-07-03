На Ставрополье появится крупное фруктохранилище
В Невинномысске планируют создать крупное фруктохранилище общей емкостью около 30 тысяч тонн. Стоимость проекта —более 4 миллиардов рублей. Его реализуют с использованием технологии искусственного интеллекта обработки данных.
Это позволит сохранить свежесть продуктов.
На территории опережающего развития зарегистрировано 13 резидентов, которые подписали соглашения на три миллиарда рублей, а это предполагает создание почти 800 новых рабочих мест.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что самое большое на Ставрополье дерево исполняет мечты. Так, в лесу у Сафоновой дачи, принадлежавшей в былые времена царскому генералу и композитору Илье Сафонову, есть удивительное дерево. Говорят, мол, этот чудо-тополь будто бы обладает огромной жизненной силой и помогает преодолеть мрачные мысли, исполняет мечты.
Как гласят научные источники, тополь серебристый, а в просторечии белолистка, вырастает до 30 метров, возраст достигает 400 лет, у слишком старых деревьев цвет коры становится практически черным.
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«Чудо-тополь»: самое большое на Ставрополье дерево исполняет мечты
Люди, побывавшие у тополя в Сафоновом лесу, утверждают, что после визита к исполину у них исполняются мечты (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU