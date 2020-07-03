2020-07-03T15:15:34+03:00
Общество

На Ставрополье назначили замначальника краевого следкома

Также известно, что он воспитывает двух дочерей
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: СКР России по СтавропольюФото: СКР России по Ставрополью
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Заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по краю назначен полковник юстиции Олег Сидоров.

Он находится на службе в органах следственного комитета с 2007 года. Сидоров прошел путь от следователя до руководителя отдела кадров.

Он поощрялся правами председателя следственного комитета РФ и руководителя следственного управления по Ставрополью. Почетный сотрудник Следственного комитета РФ. Также известно, что он воспитывает двух дочерей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе назначили нового министра здравоохранения края. Им стал Владимир Колесников. Сегодня, 29 июня на еженедельном рабочем совещании глава региона Владимир Владимиров представил его членам правительства.

Известно, что ранее Колесников был главным врачом краевого клинического кардиологического диспансера. Больницу он возглавляет с октября 2008 года.

Новый министр здравоохранения Ставрополья - сердечно-сосудистый хирург. Колесников проводит операции на сердце и сосудах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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