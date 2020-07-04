2020-07-04T09:39:13+03:00
Общество

На Ставрополье число умерших от коронавируса превысило 100 человек

Число зараженных достигло 5487
Ася АСРЯН@asya1693
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В итоге жертвами коронавируса на Ставрополье стали 92 человека. За последние сутки инфекция подтвердилась еще у 96 ставропольцевВ итоге жертвами коронавируса на Ставрополье стали 92 человека. За последние сутки инфекция подтвердилась еще у 96 ставропольцевФото: Иван МАКЕЕВ
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На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за последние сутки скончались еще три местных жителя. Число умерших превысило 100 человек.

Ставропольские школьники начали сдавать ЕГЭ-2020

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В итоге жертвами коронавируса на Ставрополье стали 92 человека. За последние сутки инфекция подтвердилась еще у 96 ставропольцев. Количество заболевших коронавирусом достигло 5487.

И о хороших новостях: до конца года на Ставрополье отремонтируют 70 объектов здравоохранения. Так, приводятся в порядок 5 поликлиник, 31 отделение больниц, родильный дом, стационар, 4 участковые больницы и 4 врачебные амбулатории.

Идет замена 4 лифтов. Ремонтируются и другие объекты медучреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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