2020-07-04T09:40:43+03:00
Общество

На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 96 человек

Скончались еще трое пациентов
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Всего на сегодня выписано из-под меднаблюдения уже 3269 человекВсего на сегодня выписано из-под меднаблюдения уже 3269 человекФото: Александр АБРАМОВ
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На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 96 человек. Еще три пациента с подтвержденным диагнозом скончались за прошлый день. Количество заболевших коронавирусом достигло 5487.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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