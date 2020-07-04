На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 96 человек
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 96 человек. Еще три пациента с подтвержденным диагнозом скончались за прошлый день. Количество заболевших коронавирусом достигло 5487.
Ставропольские школьники начали сдавать ЕГЭ-2020
Всего на сегодня выписано из-под меднаблюдения уже 3269 человек. В том числе – 88 за вчерашний день. Число умерших достигло 102.
На Ставрополье закрыли мясной магазин за риск заражения COVID–19
А если быть точнее, то продавец обслуживал покупателей без маски. В магазине не обрабатывали руки антисептиком, не проводили влажную уборку, применяя дезинфицирующие средства. Также отсутствовала разметка социальной дистанции (подробнее).
На Ставрополье 79 санаториев возобновили работу
В данный момент на отдыхе в нашем крае находятся 2 003 гостя из 65 регионов страны (подробнее)
В Ставрополе рассказали, кто получит субсидии на дезинфекцию от коронавируса
Воспользоваться этой мерой поддержки ставропольцы смогут уже с 15 июля. Об этом сообщили в министерстве экономического развития края (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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