4 Июль 2020 2020-07-04T09:40:43+03:00

Всего на сегодня выписано из-под меднаблюдения уже 3269 человек Фото: Александр АБРАМОВ

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На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 96 человек. Еще три пациента с подтвержденным диагнозом скончались за прошлый день. Количество заболевших коронавирусом достигло 5487.

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Всего на сегодня выписано из-под меднаблюдения уже 3269 человек. В том числе – 88 за вчерашний день. Число умерших достигло 102.

На Ставрополье закрыли мясной магазин за риск заражения COVID–19

А если быть точнее, то продавец обслуживал покупателей без маски. В магазине не обрабатывали руки антисептиком, не проводили влажную уборку, применяя дезинфицирующие средства. Также отсутствовала разметка социальной дистанции (подробнее).

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В данный момент на отдыхе в нашем крае находятся 2 003 гостя из 65 регионов страны (подробнее)

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Воспользоваться этой мерой поддержки ставропольцы смогут уже с 15 июля. Об этом сообщили в министерстве экономического развития края (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU