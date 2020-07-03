На Ставрополье 79 санаториев возобновили работу

3 Июль 2020 2020-07-03T15:24:00+03:00

данный момент на отдыхе в нашем крае находятся 2 003 гостя из 65 регионов страны Фото: Архив КП

В данный момент на отдыхе в нашем крае находятся 2 003 гостя из 65 регионов страны

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После пандемии возобновили свою работу 79 санаториев региона. Еще 9 готовятся к открытию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

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Напомним, что здравницы в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске снова принимают отдыхающих.

Так, свою деятельность уже возобновили 79 санаториев, имеющих медицинские лицензии. В данный момент на отдыхе в нашем крае находятся 2 003 гостя из 65 регионов страны. При этом на июль уже поступило 3 806 заявок о бронировании мест.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске разработали экскурсию «Вниз по Каскадной лестнице».

Скоро она войдет в сеть туристических маршрутов Кавказских Минеральных Вод. По словам градоначальника, опытные краеведы будут знакомить гостей города с историей Каскадной лестницы.

А она, между прочим, считается самой протяженной на Юге России. Там же находятся и единственный в России бювет-книга, а Ferrum-площадь благодаря специальному вектору видно даже из космоса.

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ИСТОЧНИК KP.RU