В Ставрополе впервые родился буйволенок

4 Июль 2020 2020-07-04T10:10:50+03:00

Сейчас малыш находится под опекой родителей и под наблюдением ветеринаров

Изменить размер текста: A A

В ставропольском зоопарке — очередное пополнение. Впервые в семействе буйволов появилось потомство. Так, 30 июня там на свет появился буйволёнок. Сейчас малыш находится под опекой родителей и под наблюдением ветеринаров.

Не секрет, что в этом году зоопарк Ставрополя переживает настоящий беби-бум. Напомним, что весной в семействе европейских ланей родился олененок.

Прибавление случилось и у мини-пигов: на свет появились восемь поросят. В начале лета количество постояльцев зоопарка увеличилось еще на восемь страусят эму.

Кстати, гости и жители Ставрополя могут уже сейчас посмотреть животных. Зоопарк открыт для посещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Чудо-тополь»: самое большое на Ставрополье дерево исполняет мечты

Люди, побывавшие у тополя в Сафоновом лесу, утверждают, что после визита к исполину у них исполняются мечты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU