В Ставрополе впервые родился буйволенок
В ставропольском зоопарке — очередное пополнение. Впервые в семействе буйволов появилось потомство. Так, 30 июня там на свет появился буйволёнок. Сейчас малыш находится под опекой родителей и под наблюдением ветеринаров.
Не секрет, что в этом году зоопарк Ставрополя переживает настоящий беби-бум. Напомним, что весной в семействе европейских ланей родился олененок.
Прибавление случилось и у мини-пигов: на свет появились восемь поросят. В начале лета количество постояльцев зоопарка увеличилось еще на восемь страусят эму.
Кстати, гости и жители Ставрополя могут уже сейчас посмотреть животных. Зоопарк открыт для посещения.
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ИСТОЧНИК KP.RU