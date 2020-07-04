2020-07-04T10:10:50+03:00
Общество

В Ставрополе впервые родился буйволенок

Сейчас малыш находится под опекой родителей и под наблюдением ветеринаров
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото:https://www.instagram.com/p/CCLsszapQPi/Фото:https://www.instagram.com/p/CCLsszapQPi/
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В ставропольском зоопарке — очередное пополнение. Впервые в семействе буйволов появилось потомство. Так, 30 июня там на свет появился буйволёнок. Сейчас малыш находится под опекой родителей и под наблюдением ветеринаров.

Не секрет, что в этом году зоопарк Ставрополя переживает настоящий беби-бум. Напомним, что весной в семействе европейских ланей родился олененок.

Прибавление случилось и у мини-пигов: на свет появились восемь поросят. В начале лета количество постояльцев зоопарка увеличилось еще на восемь страусят эму.

Кстати, гости и жители Ставрополя могут уже сейчас посмотреть животных. Зоопарк открыт для посещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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