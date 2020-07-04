На Ставрополье заменят трехкилометровый участок магистрального водовода

4 Июль 2020 2020-07-04T16:31:46+03:00

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В Изобильненском городском округе сотрудники «Ставрополькрайводоканала» приступили к работам по замене трехкилометрового участка магистрального водовода (поселок Рыздвяный - село Московское - станица Рождественская).

Из-за коррозии он стал причиной постоянных перебоев с водоснабжением для жителей ряда населенных пунктов.

Новый участок водовода протяженностью 2,8 км выполняется из стальных труб. Финансирование проекта в объеме 16,8 млн рублей обеспечивает краевой бюджет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжается проект «Социальный контракт», в рамках которого малообеспеченные граждане имеют возможность получить поддержку государства.

Так, Александр и Наталья Кулабуховы из села Донского Труновского района с помощью социального контракта недавно пополнили свое подворье сразу на трех бычков. Их дети, Кирилл и Валерия помогают родителям. Даже маленький Миша принимает активное участие в семейном деле.

ИСТОЧНИК KP.RU