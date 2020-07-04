На Ставрополье до конца года отремонтируют 70 объектов здравоохранения
До конца этого года на Ставрополье отремонтируют 70 объектов здравоохранения.
На это в рамках краевой государственной программы предусмотрено 1,2 млрд рублей.
Сейчас строители приводят в порядок 5 поликлиник, 31 отделение больниц, родильный дом, стационар, 4 участковые больницы и 4 врачебные амбулатории.
Ремонтируются и другие объекты медучреждений.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за последние сутки скончались еще три местных жителя. Число умерших превысило 100 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU