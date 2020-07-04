На Ставрополье до конца года отремонтируют 70 объектов здравоохранения

4 Июль 2020 2020-07-04T19:14:40+03:00

Так, в регионе приводят в порядок 5 поликлиник, 31 отделение больниц, роддом, стационар, 4 участковые больницы и 4 врачебные амбулатории

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До конца этого года на Ставрополье отремонтируют 70 объектов здравоохранения.

На это в рамках краевой государственной программы предусмотрено 1,2 млрд рублей.

Сейчас строители приводят в порядок 5 поликлиник, 31 отделение больниц, родильный дом, стационар, 4 участковые больницы и 4 врачебные амбулатории.

Ремонтируются и другие объекты медучреждений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за последние сутки скончались еще три местных жителя. Число умерших превысило 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU