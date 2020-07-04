2020-07-04T17:22:19+03:00
Общество

ВТБ открыл первый офис для частных лиц в Михайловске

Это уже третья точка обслуживания клиентов региональной сети банка в СКФО
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ВТБ открыл новый операционный офис в Михайловске. Это первая точка обслуживания клиентов региональной сети в городе.

В новом офисе возможно оформить кредит наличными и карту, открыть счет или вклад, осуществить денежный перевод, оплатить услуги, получить консультацию по вопросам оформления ипотеки, автокредитов и инвестиционных продуктов, а также пройти биометрическую регистрацию.

В круглосуточной зоне самообслуживания установлен банкомат, с помощью которого клиенты могут в любое время осуществить необходимые платежи и переводы, пополнить счет, внести платеж по кредиту, а также снять наличные. Управляющий ВТБ в СКФО

Александр Дыренко подчеркнул: «В этом году мы открываем уже третий новый офис в СКФО. При выборе города для нового подразделения всегда руководствуемся интересами клиентов банка. Мы стараемся быть ближе и доступнее нашим партнерам. Значительная часть населения Михайловска являются пользователями финансовых услуг ВТБ, поэтому выбор локации был не случаен. В отделении горожане смогут получить консультацию по всем вопросам, а также с помощью квалифицированных сотрудников подключиться к дистанционным сервисам банка, позволяющим в дальнейшем проводить большинство банковских операций, не выходя из дома».

Новый офис банка ВТБ расположен в центре города по адресу: улица Ленина, 175 и открыт для клиентов по будням с 10:00 до 19:00. В настоящее время в СКФО работают 27 отделений ВТБ. Всего офисная сеть банка в России насчитывает полторы тысячи точек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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