Ставрополье планирует экспортировать зерно в Ирак и Алжир

4 Июль 2020 2020-07-04T17:25:26+03:00

Сейчас усилия направлены на открытие доступа и на расширение перечня поставляемой зерновой продукции в новые страны Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейчас усилия направлены на открытие доступа и на расширение перечня поставляемой зерновой продукции в новые страны

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Губернатор Ставрополья поставил задачу увеличить объем экспорта продукции.

Сейчас усилия направлены на открытие доступа и на расширение перечня поставляемой зерновой продукции в новые страны. Об этом сообщил замглавы Минсельхоза региона Денис Полюбин.

По его словам, речь идет об Ираке, Китае, Филлипинах, Индонезии, Гватемале и Алжире. Зерновую продукцию из Ставрополья поставляют более чем в 50 стран.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ставропольском зоопарке — очередное пополнение. Впервые в семействе буйволов появилось потомство.

Так, 30 июня там на свет появился буйволёнок. Сейчас малыш находится под опекой родителей и под наблюдением ветеринаров.

ИСТОЧНИК KP.RU