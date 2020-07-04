Ставрополье планирует экспортировать зерно в Ирак и Алжир
Губернатор Ставрополья поставил задачу увеличить объем экспорта продукции.
Сейчас усилия направлены на открытие доступа и на расширение перечня поставляемой зерновой продукции в новые страны. Об этом сообщил замглавы Минсельхоза региона Денис Полюбин.
По его словам, речь идет об Ираке, Китае, Филлипинах, Индонезии, Гватемале и Алжире. Зерновую продукцию из Ставрополья поставляют более чем в 50 стран.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ставропольском зоопарке — очередное пополнение. Впервые в семействе буйволов появилось потомство.
Так, 30 июня там на свет появился буйволёнок. Сейчас малыш находится под опекой родителей и под наблюдением ветеринаров.
ИСТОЧНИК KP.RU