В Пятигорске после долгого перерыва заработали традиционные ярмарки

4 Июль 2020 2020-07-04T18:00:28+03:00

Весь этот товар на каждой из ярмарок подвергается строгой проверке. А любая несанкционированная продукция, не имеющая сертификатов, подлежит изъятию и уничтожению Фото: Евгения ГУСЕВА

Горожанам и гостям курорта представили тонны сезонных овощей и фруктов, мёд от 18 пчеловодов

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В Пятигорске на первую после снятия ограничений ярмарку завезли товаров на 1,6 млн рублей. Продавцы и покупатели соблюдали предписания Роспотребнадзора: маски, перчатки, регулярная дезинфекция, социальная дистанция. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

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Ставропольские сельхозпроизводители успешно справляются с импортозамещением, не теряя качества и не завышая искусственно цены.

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Фрукты и овощи, рыба и мясо, выпечка и консервы, семена и саженцы, конфеты и чай, специи и деликатесы, молоко и мёд, масло и колбаса.

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

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ИСТОЧНИК KP.RU