В Пятигорске после долгого перерыва заработали традиционные ярмарки
В Пятигорске на первую после снятия ограничений ярмарку завезли товаров на 1,6 млн рублей. Продавцы и покупатели соблюдали предписания Роспотребнадзора: маски, перчатки, регулярная дезинфекция, социальная дистанция. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
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Ставропольские сельхозпроизводители успешно справляются с импортозамещением, не теряя качества и не завышая искусственно цены.
Фото: пресс-служба администрации Пятигорска
Фрукты и овощи, рыба и мясо, выпечка и консервы, семена и саженцы, конфеты и чай, специи и деликатесы, молоко и мёд, масло и колбаса.
Фото: пресс-служба администрации Пятигорска
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ИСТОЧНИК KP.RU