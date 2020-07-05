На Ставрополье в конце июля пройдет «Бессмертный полк»
В конце июля в Железноводске состоится шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
А если точнее, то мероприятие запланировано на 26 июля. По словам организаторов, его проведут с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Шествие начнется в 10:00 от главной городской площади.
Присоединиться к «Бессмертному полку» могут все желающие. И как сообщили в пресс-службе администрации курорта, в том числе туристы. А параллельно с этим в Железноводске идет подготовка онлайн-версии патриотического шествия.
Всего «Бессмертный полк» ставропольского курорта насчитывает более двух тысяч бойцов.
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ИСТОЧНИК KP.RU