2020-07-05T00:26:54+03:00
Общество

На Ставрополье в конце июля пройдет «Бессмертный полк»

Присоединиться могут все желающие, в том числе туристы
Ася АСРЯН@asya1693
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Всего «Бессмертный полк» города насчитывает более 2 тысяч бойцов.Всего «Бессмертный полк» города насчитывает более 2 тысяч бойцов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В конце июля в Железноводске состоится шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

А если точнее, то мероприятие запланировано на 26 июля. По словам организаторов, его проведут с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Шествие начнется в 10:00 от главной городской площади.

Присоединиться к «Бессмертному полку» могут все желающие. И как сообщили в пресс-службе администрации курорта, в том числе туристы. А параллельно с этим в Железноводске идет подготовка онлайн-версии патриотического шествия.

Всего «Бессмертный полк» ставропольского курорта насчитывает более двух тысяч бойцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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