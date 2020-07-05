«Болезнь не обошла стороной»: у вице-премьера КБР диганостировали коронавирус
Заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарии заразился коронавирусм. Подробности сообщает пресс-служба Минздрава республики.
— Болезнь не обошла стороной и меня, — сообщил Марат Хубиев. — Лечусь в госпитале особо опасных инфекций на базе Нальчикской городской клинической больницы №1.
Отметим, что ранее Хубиев занимал пост министра здравоохранения, а до этого — сам работал в той же больнице. Врачам медучреждения удалось поднять политика на ноги, за что он поблагодарил их.
— Спасибо за труд, за профессионализм и самоотверженность! Именно благодаря сплоченной, единой работе, республика без потрясений постепенно приближается к обычной жизни. Берегите друг друга! — резюмировал вице-премьер.
ИСТОЧНИК KP.RU