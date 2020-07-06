2020-07-06T13:07:54+03:00
Общество

В Ставрополе масштабный ремонт шести дорог завершится до конца июля

Новое покрытие и разметку получили улицы 45-я Параллель, Победы, Железнодорожной, Доваторцев и проспект Кулакова
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе подходят к завершению работы по ремонту дрогу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

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Так, уже завершен капремонт шести участков дорог. Новое покрытие и разметку получили улицы 45-я Параллель, Победы, Железнодорожной, Доваторцев и проспект Кулакова.

На Лопатина капремонт завершен на 70%. Выравнивающий слой асфальта появился в переулке Сальском.

На Доваторцев от Шпаковской до Тухачевского завершились работы по подготовке основной трассы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре завершился ремонт двух дорог в рамках реализации нацпроекта. Новый асфальт положили на улице Победы и на участке улицы Доваторцев от Мира до Ленина.

Работы проходят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Почти завершен ремонт на проспекте Кулакова, осталось нанести разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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