На Ставрополье поймали неадекватную женщину за рулем легковушки

6 Июль 2020 2020-07-06T15:25:22+03:00

Были явные признаки опьянения. Ставропольчанке предложили проехать в больницу, либо пройти освидетельствования на месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нарушительнице грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей

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Инцидент произошел в селе Грачевском. Там сотрудники во время патрулирования заметилиотечественную легковушку, которая на большой скорости мчалась по населенному пункту.

Полицейские по громкой связи потребовали у водителя остановиться. За рулем оказалась 35-летняя местная жительница.

Сельчанка вела себя странно. По словам правоохранителей, не понимала, что такое процедура освидетельствования.

Были явные признаки опьянения. Ставропольчанке предложили проехать в больницу, либо пройти освидетельствования на месте.

Неадекватная женщина за рулем легковушки.

Однако женщина отказалась. По данному факту составили административный материал по статье «Невыполнение законных требований сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения». Об этом сообщает пресс-служба отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Женщине грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU