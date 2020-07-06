2020-07-06T15:25:22+03:00
Происшествия

На Ставрополье поймали неадекватную женщину за рулем легковушки

Нарушительнице грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Были явные признаки опьянения. Ставропольчанке предложили проехать в больницу, либо пройти освидетельствования на местеБыли явные признаки опьянения. Ставропольчанке предложили проехать в больницу, либо пройти освидетельствования на местеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в селе Грачевском. Там сотрудники во время патрулирования заметилиотечественную легковушку, которая на большой скорости мчалась по населенному пункту.

Полицейские по громкой связи потребовали у водителя остановиться. За рулем оказалась 35-летняя местная жительница.

Сельчанка вела себя странно. По словам правоохранителей, не понимала, что такое процедура освидетельствования.

Были явные признаки опьянения. Ставропольчанке предложили проехать в больницу, либо пройти освидетельствования на месте.

Неадекватная женщина за рулем легковушки.

Однако женщина отказалась. По данному факту составили административный материал по статье «Невыполнение законных требований сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения». Об этом сообщает пресс-служба отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Женщине грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье бизнесмен заплатил млн рублей за похищение и убийство сына знакомого

Инсценировав похищение, вымогательство и убийство молодого человека, «исполнители» получили от заказчика вознаграждение в сумме 1 млн рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье экс-министр потратил многомиллионный «откат» на покупку люксовых иномарок
Жители Ставрополья смогут менять электрические счетчики бесплатно
ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance
Зампред правительства Ставрополья ушел с поста
На Ставрополье меломан ответит за громкую музыку в машине ночью
На Ставрополье поймали неадекватную женщину за рулем легковушки
Жителей Ставрополья предупредили о высокой пожароопасности
Ставрополье стало регионом со 100-процентной открытостью бюджета
На Ставрополье стартовал самый массовый ЕГЭ - по русскому языку
На Ставрополье игры оленя и овчарки на реке сняли на видео
Невинномысский овцевод задолжал своим работникам зарплату
В Ставрополе масштабный ремонт шести дорог завершится до конца июля
На Ставрополье бизнесмен заплатил 1 млн рублей за похищение и убийство сына знакомого
На Ставрополье заложат первый в крае миндалевый сад
На Ставрополье открыли мини-питомник экзотических растений
ГК «ЮгСтройИнвест» заняла второе место в стране по объему ввода жилья
В Минздраве прокомментировали слухи о закрытии отделений детской больницы в Пятигорске
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек
«Болезнь не обошла стороной»: у вице-премьера КБР диганостировали коронавирус
Ставропольская школа станет самой большой в России
Массаж сердца сбитому пешеходу попал на видео в Ставрополе
Сорокоградусная жара ожидается на Ставрополье на следующей неделе