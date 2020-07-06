На Ставрополье поймали неадекватную женщину за рулем легковушки
Инцидент произошел в селе Грачевском. Там сотрудники во время патрулирования заметилиотечественную легковушку, которая на большой скорости мчалась по населенному пункту.
Полицейские по громкой связи потребовали у водителя остановиться. За рулем оказалась 35-летняя местная жительница.
Сельчанка вела себя странно. По словам правоохранителей, не понимала, что такое процедура освидетельствования.
Были явные признаки опьянения. Ставропольчанке предложили проехать в больницу, либо пройти освидетельствования на месте.
Неадекватная женщина за рулем легковушки.
Однако женщина отказалась. По данному факту составили административный материал по статье «Невыполнение законных требований сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения». Об этом сообщает пресс-служба отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
Женщине грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье бизнесмен заплатил млн рублей за похищение и убийство сына знакомого
Инсценировав похищение, вымогательство и убийство молодого человека, «исполнители» получили от заказчика вознаграждение в сумме 1 млн рублей (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU