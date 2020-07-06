На Ставрополье меломан ответит за громкую музыку в машине ночью

6 Июль 2020 2020-07-06T15:43:48+03:00

Меломаном оказался 20-летний житель Пятигорска. Выяснилось, что за последние два года он уже 36 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выяснилось, что за последние два года он уже 36 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ

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Накануне в социальных сетях очевидцы опубликовали видео, где был зафиксирован факт нарушения водителем легковушки тишины и покоя граждан. Так, около полуночи на одной из улиц Пятигорска молодой человек громко слушал музыку.

По данному факту провели проверку, установили регистрационный знак машины, личность водителя, дату, время и место нарушения.

Меломаном оказался 20-летний житель Пятигорска. Выяснилось, что за последние два года он уже 36 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.

Против нарушителя составили административный материал по статье «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».

Автолюбителя вызовут на заседание административной комиссии для принятия решения о наказании. Об этом сообщает пресс-служба отдело пропаганды безопасности дорожного движенияУГИБДД ГУ МВД России по краю.

С начала года на курорте это уже 125 случай привлечения к ответственности любителя громкой музыки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье поймали неадекватную женщину за рулем легковушки. Полицейские по громкой связи потребовали у водителя остановиться.

Глухой меломан Пятигорск.

За рулем оказалась 35-летняя местная жительница.Сельчанка вела себя странно. По словам правоохранителей, не понимала, что такое процедура освидетельствования.

Были явные признаки опьянения. Ставропольчанке предложили проехать в больницу, либо пройти освидетельствования на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU