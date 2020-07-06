На Ставрополье меломан ответит за громкую музыку в машине ночью
Накануне в социальных сетях очевидцы опубликовали видео, где был зафиксирован факт нарушения водителем легковушки тишины и покоя граждан. Так, около полуночи на одной из улиц Пятигорска молодой человек громко слушал музыку.
По данному факту провели проверку, установили регистрационный знак машины, личность водителя, дату, время и место нарушения.
Меломаном оказался 20-летний житель Пятигорска. Выяснилось, что за последние два года он уже 36 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.
Против нарушителя составили административный материал по статье «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».
Автолюбителя вызовут на заседание административной комиссии для принятия решения о наказании. Об этом сообщает пресс-служба отдело пропаганды безопасности дорожного движенияУГИБДД ГУ МВД России по краю.
С начала года на курорте это уже 125 случай привлечения к ответственности любителя громкой музыки.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье поймали неадекватную женщину за рулем легковушки. Полицейские по громкой связи потребовали у водителя остановиться.
Глухой меломан Пятигорск.
За рулем оказалась 35-летняя местная жительница.Сельчанка вела себя странно. По словам правоохранителей, не понимала, что такое процедура освидетельствования.
Были явные признаки опьянения. Ставропольчанке предложили проехать в больницу, либо пройти освидетельствования на месте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье поймали неадекватную женщину за рулем легковушки
Нарушительнице грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU