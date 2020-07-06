2020-07-06T17:08:28+03:00
Общество

В Пятигорске все детсады откроются 15 июля

А с 6 июля двери для воспитанников уже открыли ряд дошкольных учреждений
Ася АСРЯН@asya1693
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А с 6 июля двери для воспитанников уже открыли ряд дошкольных учрежденийА с 6 июля двери для воспитанников уже открыли ряд дошкольных учрежденийФото: Артем ЛЕНЦ
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Все детские сады Пятигорска с 15 июля организуют свободное посещение детей по решению родителей. А с 6 июля двери для воспитанников уже открыли ряд дошкольных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 1 июля ставропольцы смогут бесплатно поменять электрический счетчик. К такому решению пришли после вступления в силу ФЗ «Об электроэнергетике».

Согласно новым правилам, электросетевые организации и поставщики обязаны покупать, устанавливать и заменять электрические счетчики за свой счет. Иными словами, теперь эту услугу граждане получают безвозмездно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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