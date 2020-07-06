В Пятигорске все детсады откроются 15 июля

6 Июль 2020 2020-07-06T17:08:28+03:00

А с 6 июля двери для воспитанников уже открыли ряд дошкольных учреждений Фото: Артем ЛЕНЦ

А с 6 июля двери для воспитанников уже открыли ряд дошкольных учреждений

Изменить размер текста: A A

Все детские сады Пятигорска с 15 июля организуют свободное посещение детей по решению родителей. А с 6 июля двери для воспитанников уже открыли ряд дошкольных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 1 июля ставропольцы смогут бесплатно поменять электрический счетчик. К такому решению пришли после вступления в силу ФЗ «Об электроэнергетике».

Согласно новым правилам, электросетевые организации и поставщики обязаны покупать, устанавливать и заменять электрические счетчики за свой счет. Иными словами, теперь эту услугу граждане получают безвозмездно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Ставрополья смогут менять электрические счетчики бесплатно

Такое стало возможно после принятия Федерального закона (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU