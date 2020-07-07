На Ставрополье за сутки выявили 79 новых случаев заражения COVID-19

7 Июль 2020 2020-07-07T00:46:26+03:00

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Число заболевших коронавирусом на Ставрополье за сутки выросло на 79 случаев. Теперь их - 5728, следует из данных краевого управления Роспотребнадзора.

Согласно данным надзорного органа, за день выписали 129 пациентов. Выздоровевших в регионе - 3432 человека. Еще 2190 больных проходят комплексное лечение в больнице или на дому. 106 человек, к сожалению, скончались - за сутки констатировали еще два летальных случая.

Больше всего случаев заражения COVID-19 и "активных" пациентов в Ставрополе: 764 и 315 соответственно. Там зафиксировали 21 смертельный исход.

Кисловодск вышел на второе место по количеству действующих больных, опередив Пятигорск: 269 против 241. Однако в столице Северо-Кавказского федерального округа зафиксировали больше случаев инфицирования за все время - 554 против 384.

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ИСТОЧНИК KP.RU