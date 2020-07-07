Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 7 июля

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 7 июля: "КП - Северный Кавказ" рассказывает о том, какая эпидобстановка по COVID-19 в каждой территории края. Количество зараженных, выздоровевших и скончавшихся. А также мы публикуем карту "активных" пациентов в регионе.

Карта обновляются. Данные на 6 июня.

Число "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 6 июля. Источник информации: РоспотребнадзорФото: Антон ШАПОВАЛОВ

1. Ставрополь - 764 случая, 428 выздоровевших, 21 смерть.

2. Пятигорск - 554 случая, 313 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия)

3. Кисловодск - 384 случая, 111 выздоровевший, четыре смерти (источник - мэрия)

4. Кочубеевский район - 286 случаев, 264 выздоровевших, семь смертей.

5. Невинномысск - 283 случая, 205 выздоровевших, пять смертей.

6. Георгиевский район - 255 случаев, 184 выздоровевших, шесть смертей.

7. Нефтекумский район - 243 случая, 140 выздоровевших, шесть смертей.

8. Ессентуки - 238 случаев, 160 выздоровевших, четыре смерти.

9. Предгорный район - 227 случаев, 91 выздоровевший, три смерти.

10. Благодарненский район - 215 случаев, 86 выздоровевших, одна смерть.

11. Минераловодский район - 211 случаев, 123 выздоровевших, семь смертей.

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12. Буденновский район - 169 случаев, 151 выздоровевший, три смерти.

13. Левокумский район - 148 случаев, 109 выздоровевших, пять смертей.

14. Шпаковский район - 148 случаев, 82 выздоровевших, шесть смертей.

15. Советский район - 134 случая, 125 выздоровевших, смертей нет.

16. Степновский район - 119 случаев, 76 выздоровевших, смертей нет.

17. Курской район - 113 случаев, 36 выздоровевших, две смерти.

18. Арзгирский район - 109 случаев, 93 выздоровевших, смертей нет.

19. Новоселицкий район - 103 случая, 95 выздоровевших, две смерти.

20. Кировский район - 94 случая, 83 выздоровевших, две смерти.

21. Железноводск - 91 случай, 47 выздоровевших, три смерти.

22. Ипатовский район - 80 случаев, 50 выздоровевших, смертей нет.

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23. Петровский район - 78 случаев, 59 выздоровевших, три смерти.

24. Туркменский район - 62 случая, 42 выздоровевших, смертей нет.

25. Труновский район - 46 случаев, 32 выздоровевших, одна смерть.

26. Изобильненский район - 42 случая, 18 выздоровевших, смертей нет.

27. Андроповский район - 40 случаев, 31 выздоровевших, одна смерть.

28. Александровский район - 39 случаев, 34 выздоровевших, смертей нет.

29. Новоалександровский район - 39 случаев, 26 выздоровевших, одна смерть.

30. Грачевский район - 35 случаев, 27 выздоровевших, смертей нет.

31. Апанасенковский район - 27 случаев, 23 выздоровевшие, смертей нет.

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32. Красногвардейский район - 15 случаев, 11 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 7 июля в крае зафиксировали 5728 (+79) случаев заболевания COVID-19. 3432 (+129) пациента спасли, а 106 (+2) зараженных, к несчастью, скончались.

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