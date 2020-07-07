В Ставрополе обновят бассейны с родниками
В Ставрополе началась реконструкция родников на востоке города. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Так, начался ремонт и благоустройство территории родников на улице Пригородной.
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Сейчас рабочие заменяют старые чаши, в которых собирается родниковая вода. Их сделают из природного камня.
Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что график отключения горячей воды в Ставрополе 2020 отличается от прошлых лет - в связи с эпидемией коронавирусной инфекции сроки остановок котельных перенесли с середины мая на начало июня (и до 25 сентября).
Исключение составили только трехэтажный дом №7 на Старомарьевском шоссе (там горячей воды не будет с 12 по 26 мая) и несколько нежилых зданий, в которых расположены госучреждения и торговые предприятия.
Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в администрации краевой столицы, график может корректироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки в городе. Следите за обновлениями на сайте kp.ru.
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График отключения горячей воды 2020 в Ставрополе по всем районам
График отключения горячей воды 2020 в Ставрополе по всем районам составлялся с учетом эпидемиологической обстановки (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU