В Ставрополе обновят бассейны с родниками

7 Июль 2020 2020-07-07T09:51:14+03:00

Сейчас рабочие заменяют старые чаши, в которых собирается родниковая вода. Их сделают из природного камня Фото: Константин ИВШИН

Сейчас рабочие заменяют старые чаши, в которых собирается родниковая вода. Их сделают из природного камня.

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе началась реконструкция родников на востоке города. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Так, начался ремонт и благоустройство территории родников на улице Пригородной.

Кто находится в группе риска тяжелого течения COVID-19? 00:00 00:00

Сейчас рабочие заменяют старые чаши, в которых собирается родниковая вода. Их сделают из природного камня.

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что график отключения горячей воды в Ставрополе 2020 отличается от прошлых лет - в связи с эпидемией коронавирусной инфекции сроки остановок котельных перенесли с середины мая на начало июня (и до 25 сентября).

Исключение составили только трехэтажный дом №7 на Старомарьевском шоссе (там горячей воды не будет с 12 по 26 мая) и несколько нежилых зданий, в которых расположены госучреждения и торговые предприятия.

Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в администрации краевой столицы, график может корректироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки в городе. Следите за обновлениями на сайте kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

График отключения горячей воды 2020 в Ставрополе по всем районам

График отключения горячей воды 2020 в Ставрополе по всем районам составлялся с учетом эпидемиологической обстановки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU