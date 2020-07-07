На Ставрополье качественным водоснабжением обеспечат жителей станицы Новомарьевской

7 Июль 2020 2020-07-07T09:56:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В станице Новомарьевской Шпаковского района приступили к замене аварийного участка водовода.

Магистральный асбестоцементный трубопровод протяженностью 12 км, подающий воду в станицу, был введен в эксплуатацию 40 лет назад. Усугубляло ситуацию и то, что он был проложен на оползневых участках. Во время сильной засухи или обильных ливней оползневые процессы «травмировали» водовод, приводили к нарушению его герметичности.

Специалисты ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» уже начали копать траншею и приступили к сварке труб.

До конца 2020 года планируется заменить еще один участок трубопровода. Это позволит решить проблему с дефицитом и качеством воды у более 2,6 тысяч жителей станицы Новомарьевской. Об этом информирует пресс-служба управления по инфорполитике аппарата правительства Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе началась реконструкция родников на востоке города. Так, начался ремонт и благоустройство территории родников на улице Пригородной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе обновят бассейны с родниками

Сейчас рабочие заменяют старые чаши, в которых собирается родниковая вода. Их сделают из природного камня (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU