На Ставрополье установлен рекорд по числу выздоровевших пациентов
Губернатор Ставрополья сообщил, что прошлый день стал рекордным, как минимум, за последнюю неделю по числу выздоровевших пациентов.
Кто находится в группе риска тяжелого течения COVID-19?
Этих ставропольцев выписали из-под меднаблюдения. Число победивших болезнь за последние семь дней достигло 129. Всего выздоровевших уже 3432 человека.
- Вместе с тем, вирус пока не сдается. Есть новые заболевшие. К сожалению, жизни двоих пациентов не удалось спасти. Соболезную родным и близким, - обратился Владимиров к семьям, где скончались от коронавирусной инфекции люди.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число заболевших коронавирусом на Ставрополье за сутки выросло на 79 случаев. Теперь их - 5728, следует из данных краевого управления Роспотребнадзора.
- С коронавирусной инфекцией мы справимся. И победу над ней помогают приблизить ответственность и внимание к своему здоровью со стороны каждого из нас. Соблюдайте меры эпидемиологической профилактики. Берегите себя и будьте здоровы, - обратился он к ставропольцам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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