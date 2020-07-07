На Ставрополье установлен рекорд по числу выздоровевших пациентов

7 Июль 2020 2020-07-07T10:09:50+03:00

Число победивших болезнь за последние семь дней достигло 129. Всего выздоровевших уже 3432 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших коронавирусом на Ставрополье за сутки выросло на 79 случаев

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Губернатор Ставрополья сообщил, что прошлый день стал рекордным, как минимум, за последнюю неделю по числу выздоровевших пациентов.

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Этих ставропольцев выписали из-под меднаблюдения. Число победивших болезнь за последние семь дней достигло 129. Всего выздоровевших уже 3432 человека.

- Вместе с тем, вирус пока не сдается. Есть новые заболевшие. К сожалению, жизни двоих пациентов не удалось спасти. Соболезную родным и близким, - обратился Владимиров к семьям, где скончались от коронавирусной инфекции люди.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число заболевших коронавирусом на Ставрополье за сутки выросло на 79 случаев. Теперь их - 5728, следует из данных краевого управления Роспотребнадзора.

- С коронавирусной инфекцией мы справимся. И победу над ней помогают приблизить ответственность и внимание к своему здоровью со стороны каждого из нас. Соблюдайте меры эпидемиологической профилактики. Берегите себя и будьте здоровы, - обратился он к ставропольцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU