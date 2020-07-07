На Ставрополье снесли незаконно возведенную постройку
Глава Невинномысска Михаил Миненков сообщил о сносе незаконной постройки по ул. Советская, 25. По этому адресу находился магазин «Мясной рай». Он был пристройкой к нежилому помещению.
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Собственник снес его добровольно за свой счет. По словам градоначальника, постройка была произведена без разрешений.
Напоминаем, что за незаконное строительство предусмотрена административная и гражданско-правовая ответственность.Человек, который возвел самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности.
Этот человек не вправе распоряжаться постройкой: дарить, сдавать в аренду, продавать и т.д. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в станице Новомарьевской Шпаковского района приступили к замене аварийного участка водовода.
Магистральный асбестоцементный трубопровод протяженностью 12 км, подающий воду в станицу, был введен в эксплуатацию 40 лет назад. Во время сильной засухи или обильных ливней оползневые процессы «травмировали» водовод, приводили к нарушению его герметичности. Специалисты ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» уже начали копать траншею и приступили к сварке труб.
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ИСТОЧНИК KP.RU