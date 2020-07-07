На Ставрополье ожидаются ливень, гроза, сильный ветер
По данным Ставропольского Гидрометцентра, 8, а также 9 июля в крае ожидается сильныи дождь в сочетании с грозои , градом и шквалистым ветром до 23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
Кто находится в группе риска тяжелого течения COVID-19?
Жителей региона призывают быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач.
Если вы застигнуты грозои , будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 1 сентября усилят меры безопасности. Губернатор добавил, что речь идет как о противоэпидемиологической, так и общественной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU