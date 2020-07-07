2020-07-07T12:55:57+03:00
Происшествия

На Ставрополье ожидаются ливень, гроза, сильный ветер

Жителей региона призывают быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач
Ася АСРЯН@asya1693
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Жителей региона призывают быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачЖителей региона призывают быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачФото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным Ставропольского Гидрометцентра, 8, а также 9 июля в крае ожидается сильныи дождь в сочетании с грозои , градом и шквалистым ветром до 23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

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Жителей региона призывают быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач.

Если вы застигнуты грозои , будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 1 сентября усилят меры безопасности. Губернатор добавил, что речь идет как о противоэпидемиологической, так и общественной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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