На Ставрополье ожидаются ливень, гроза, сильный ветер

7 Июль 2020 2020-07-07T12:55:57+03:00

Жителей региона призывают быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей региона призывают быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач

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По данным Ставропольского Гидрометцентра, 8, а также 9 июля в крае ожидается сильныи дождь в сочетании с грозои , градом и шквалистым ветром до 23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

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Жителей региона призывают быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач.

Если вы застигнуты грозои , будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 1 сентября усилят меры безопасности. Губернатор добавил, что речь идет как о противоэпидемиологической, так и общественной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU