В Ставрополе бытовая ссора закончилась кровавой драмой
Эта невыдуманная история могла бы стать отличным сюжетом для российского детективного сериала. Однако, вместо славы, провинциальную героиню ждет тюремная клетка. Так, июньской ночью в одной из квартир краевого центра поссорились муж с женой.
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Ставропольчанка убила супруга в ответ на просьбу дать ему денег. Она ранила его кухонным ножом.
От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU