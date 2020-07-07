2020-07-07T13:19:45+03:00
Происшествия

В Ставрополе бытовая ссора закончилась кровавой драмой

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство»
Ася АСРЯН@asya1693
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Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи продолжают собирать необходимые доказательстваПротив подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи продолжают собирать необходимые доказательстваФото: Архив "КП"
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Эта невыдуманная история могла бы стать отличным сюжетом для российского детективного сериала. Однако, вместо славы, провинциальную героиню ждет тюремная клетка. Так, июньской ночью в одной из квартир краевого центра поссорились муж с женой.

На Ставрополье сохраняется высокий уровень смертности: коронавирус в регионе

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Ставропольчанка убила супруга в ответ на просьбу дать ему денег. Она ранила его кухонным ножом.

От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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