2020-07-07T15:07:15+03:00
Общество

В Ставрополе колокольный звон будет оповещать о рождении новых семей

За все время в «Беседке счастья» соединили свои судьбы и сердца тысячи влюбленных пар, и еще одна из них положит начало новой традиции
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
Изменить размер текста:

Колокол с ликами Святых Петра и Февронии Муромских появился в ставропольской «Беседке счастья». Напомним, она находится возле ЗАГСа на проспекте Октябрьской революции.

Услышать звон колокола жители краевой столицы смогут уже завтра, 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

После торжественной церемонии бракосочетания колокольный звон оповестит о создании новой семьи.

В администрации города добавили, что на празднике вручат медали «За любовь и верность» парам, которые смогли сберечь и пронести через всю жизнь свою любовь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе началась реконструкция родников на востоке города. Так, начался ремонт и благоустройство территории родников на улице Пригородной. Сейчас рабочие заменяют старые чаши, в которых собирается родниковая вода. Их сделают из природного камня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе колокольный звон будет оповещать о рождении новых семей
На Ставрополье МЧС предупредило о подтоплениях из-за сильных дождей
В Ставрополе бытовая ссора закончилась кровавой драмой
Село в Дагестане назовут именем скончавшегося отца Хабиба
В Ставрополе врачи спасли детей с тяжелым пороком сердца
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования жилья с эскроу на более чем 400 млрд рублей
На Ставрополье построят 12 детских садов
На Ставрополье ожидаются ливень, гроза, сильный ветер
На Ставрополье специалист районной администрации ответит за злоупотребление должностными полномочиями
На Ставрополье 1 сентября усилят меры безопасности
Мать и двое детей погибли: машина сорвалась в 100-метровую пропасть в Чечне
На Ставрополье снесли незаконно возведенную постройку
На Ставрополье установлен рекорд по числу выздоровевших пациентов
Проехал на «красный»: в Чечне два поезда сошли с рельсов после столкновения
На Ставрополье качественным водоснабжением обеспечат жителей станицы Новомарьевской
В Ставрополе обновят бассейны с родниками
На Ставрополье за сутки выявили 79 новых случаев заражения COVID-19
«Пенная вечеринка» в фонтане Ессентуков закончилась разбирательством
Перевозчик объяснил причину отмены скоростной «Кометы» между Севастополем и Ялтой
В Пятигорске все детсады откроются 15 июля
На Ставрополье экс-министр потратил многомиллионный «откат» на покупку люксовых иномарок
Жители Ставрополья смогут менять электрические счетчики бесплатно