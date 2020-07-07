В Ставрополе колокольный звон будет оповещать о рождении новых семей
Колокол с ликами Святых Петра и Февронии Муромских появился в ставропольской «Беседке счастья». Напомним, она находится возле ЗАГСа на проспекте Октябрьской революции.
Услышать звон колокола жители краевой столицы смогут уже завтра, 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.
После торжественной церемонии бракосочетания колокольный звон оповестит о создании новой семьи.
В администрации города добавили, что на празднике вручат медали «За любовь и верность» парам, которые смогли сберечь и пронести через всю жизнь свою любовь.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе началась реконструкция родников на востоке города. Так, начался ремонт и благоустройство территории родников на улице Пригородной. Сейчас рабочие заменяют старые чаши, в которых собирается родниковая вода. Их сделают из природного камня.
ИСТОЧНИК KP.RU